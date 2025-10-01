Космічні війська України: що це буде за структура та чим займатиметься

Прапор України / © unsplash.com

Створення Космічних військ в Україні до кінця 2025 року матиме вирішальний вплив на оборону, дозволивши не лише посилити ППО, але й принципово зруйнувати логіку застосування цілей РФ.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю Оbozrevatel пояснив, які саме прогалини у розвідці та супутниковому зв’язку це закриє.

Космос сьогодні — це пряма складова оборони, оскільки величезна кількість сучасних військових систем працює саме на орбіті. Головними проблемами, які має вирішити створення нової структури, є брак власних розвідувальних даних, обмежені можливості стабільного супутникового зв’язку та відсутність повноцінної інфраструктури спостереження.

Створення Космічних військ України дає шанс у перспективі:

отримувати власні розвідувальні знімки;

захищати й розвивати супутникові канали звʼязку;

інтегрувати космічні сервіси у ППО й управління військами.

Експерт наголосив, що для цього є необхідний фундамент, зокрема «Південмаш» та залишки наукових шкіл. Питання лише у правильному використанні цих можливостей і закріпленні їх у військовому форматі.

Український шлях: чим Космічні війська відрізняються від ВКС РФ

Анатолій Храпчинський підкреслює, що український підхід кардинально відрізняється від російського.

У Росії «Воздушно-космические силы» (ВКС) — це гібридна структура, що об’єднує під одним командуванням авіацію, протиповітряну й протиракетну оборону та елементи космічного контролю. Тобто там одночасно і винищувачі, і ракетні війська ППО, і центри управління супутниками.

Натомість Україна йде шляхом розмежування, подібним до U.S. Space Force (Космічні сили США) або аналогів у Франції, Японії чи Великій Британії:

Повітряні сили залишаються окремим родом військ, що виконує функції авіації та ППО.

Космічні війська стануть самостійною структурою з окремим штабом, спеціалізованими кадрами й бюджетом.

Головний фокус — це саме розвиток супутникового зв’язку, орбітальної розвідки, космічного моніторингу й захисту власних апаратів.

Це означає, що Космічні війська України матимуть вузьку спеціалізацію, що дозволить ефективніше керувати критично важливою космічною сферою оборони та руйнувати логіку ворожого застосування повітряних цілей.

Нагадаємо, кабмін вніс до Верховної Ради проєкт програми діяльності Кабінету міністрів на 2025–2026 роки, де передбачено низку новацій у сфері оборони та мобілізації.

За даними Кабміну, до 31 грудня 2025 року має бути завершено оновлення структури Сил оборони з огляду на створення Космічних сил, визначено правові та організаційні засади їхнього функціонування. Критеріями досягнення цілей 2026 року стане забезпечення не менше 60% операційної готовності кібер- та космічної компоненти Сил оборони.