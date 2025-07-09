РФ намагається замкнути у кільце Костянтинівку та просунутися на ключових напрямках

РФ намагається оточити місто та посилює тиск на Донбасі й Запоріжжі / © Associated Press

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Донецька область залишається одним із пріоритетних напрямків для ворожих бойових дій, при цьому особлива небезпека загрожує Костянтинівці. Російські військові намагаються оточити місто з трьох сторін. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан пояснив, чому тиск на Костянтинівку є важливим для росіян. Також назвав інші пріоритетні напрямки фронту.

Про це він розповів в інтерв’ю 24 Каналу.

Політичні та військові цілі ворога

За словами Романа Світана, Росія має достатньо резервів для реалізації оперативно-тактичних завдань на Східному фронті. Більше того, у серпні очікується надходження другої хвилі резервів, які будуть задіяні на ключових ділянках.

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«Це район Слов’янська, а вихід на це місто українцям заважає Костянтинівський гарнізон, тому вони там тиснуть і продовжать це робити. Тому потрібно підсилювати цей напрямок, розблокувавши щонайменше західну та північно-західну частину Костянтинівки», — наголосив експерт.

Мапа DeepState. Костянтинівка, Донецька область. / © Deepstatemap

Серед основних напрямків, на які буде спрямований тиск противника, Роман Світан назвав Покровський та Запорізький. Останній є критично важливим для росіян з метою розширення сухопутного коридору на Півдні.

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що ворог переслідує дві основні мети:

Військова: розширення сухопутного коридору шляхом захоплення Запорізької області.

Політична: окупація Донецької області та захоплення ключових населених пунктів, які перешкоджають просуванню до адміністративних кордонів Донеччини.

Йдеться про Покровсько-Мирноградську агломерацію (з напрямком руху на Добропілля) та Костянтинівський або Торецько-Часів’ярський напрямки (з рухом на Слов’янськ). Роман Світан не виключає, що у серпні-вересні може активізуватися і Луганський напрямок — Куп’янсько-Лиманська вісь.

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Наразі тиск на Слов’янськ з півдня для росіян недостатній. Вони також намагатимуться рухатися з півночі, з боку Лимана. Проте, як зауважив Роман Світан, до цього ще далеко. Оскільки ворог наразі «топчеться» в районі Торського та Куп’янська. Тому цей напрямок є менш небезпечним порівняно з Костянтинівкою, Покровськом та Запоріжжям.

На Запорізькому фронті майже вся лінія зіткнення — від Василівки до Гуляйполя і східніше — перебуває в активному стані. Росіяни проводять невеликі операції малими групами, очікуючи підтягування резервів. Саме тому, на думку військового експерта, Запорізький фронт залишатиметься активним протягом усієї літньої військової кампанії.

Нагадаємо, російські війська намагаються вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку, щоб просунутися у бік Дніпропетровської області. Українські військові тримають оборону, і ворогу це не вдається.