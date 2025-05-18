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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Костянтинівка у небезпеці: речник ОСУВ "Хортиця" назвав дві загрози з боку РФ

Російські війська тиснуть в районі Костянтинівки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Місто Костянтинівка у Донецькій області перебуває у небезпеці. Є дві реальні загрози з боку російських окупантів.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За його словами, йдеться про загрози наступу на Костянтинівку та оточення міста.

"По-перше, що росіяни намагаються пройти трасу Покровськ-Костянтинівка, пробити її та вийти на північ. Тоді вони зможуть розвивати наступ або в західний бік з боку Мирнограду, або в східний бік — на Костянтинівку. По-друге, якщо вони пробʼються на Часів Яр, то зможуть йти на південь і оточувати Костянтинівку", — сказав він.

Як зазначалося раніше, на Костянтинівському напрямку тривають бої за Нову Полтавку. Від Новооленівки ворог намагається рухатися північніше, в простір між Русином Яром та Полтавкою. Має успіхи тактичного характеру.

З Олександропіля окупанти рухаються прямо на Яблунівку та Олександро-Калинове. Там рельєф місцевості дещо сприяє обороні, але в умовах тотальної переваги ворога на землі це дозволяє лиш пригальмовувати просування.

Ближче до Мирнограда ситуація також важка, першою чергою в Миролюбівці, Малинівці та Єлизаветівці. Там приблизно така сама історія, що й у Новій Полтавці, але з більшим відсотком контролю.

Логістика на всьому напрямку дуже обмежена через роботу ворожих FPV.

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