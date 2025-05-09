Костянтинівський напрямок: тривають бої за Нову Полтавку — військовий оглядач

Російські військові

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На Костянтинівському напрямку тривають бої за Нову Полтавку та околиці Єлизаветівки. Окупант має успіхи.

Про це інформує 9 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

“Водяне-2 знову втрачене. Березівка — втрачена. Олександропіль (верхн.) втрачено”, — розповів журналіст.

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“Ворог інколи забігає аж у Малинівку. До критичної лінії Русин Яр — Олександро-Калинове залишається вже не так і багато. Поки я не бачу, коштом чого можна зупинити вороже просування. А це означає, що у травні ворог, ймовірно, займе цю лінію та в літо увійде на зручних позиціях для проведення костянтинівської операції з південного заходу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше за перші 7 хвилин "перемирʼя" РФ вже кілька разів вдарила по прифронтових районах.