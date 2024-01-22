Костін розповів про арешти активів в Україні, повʼязаних із РФ: загальна вартість понад 22 млрд грн

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів подробиці про арешти активів, повʼязаних з РФ, від 2022 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії за процесуального керівництва прокурорів розслідується 180 кримінальних проваджень, предметом яких є активи, які прямо чи опосередковано належать громадянам Росії. Органами безпеки розслідуються 66 справ, 114 – органами Національної поліції України.

Про це на брифінгу 22 січня розповів Генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, уході розслідування вказаних проваджень арештовано та передано до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 91 українського суб’єкта господарювання, які мають бенефіціарних власників – громадян Росії та державні підприємства Росії, на суму понад 22 млрд грн.

"В ході розслідувань Нацполу накладено арешт на російські та білоруські активи на суму майже 6 млрд грн. Арештовано та передано до АРМА понад 260 об’єктів нерухомості – цілісні майнові комплекси підприємств, заводи, приватні портові комплекси, офісні та житлові приміщення та інше, понад 400 одиниць транспортних засобів та спецтехніки, промислове обладнання та продукцію загальною вартістю понад 1,1 млрд доларів США", - розповів він подробиці.

Нагадаємо, в ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів за рахунок арешту активів РФ.

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