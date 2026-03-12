- Дата публікації
"Котел" у Куп'янську: ЗСУ добивають окупантів РФ
Українські сили успішно заблокували близько 20 російських військових, підтверджуючи стратегічну перевагу в регіоні.
У Куп’янську в оточенні перебуває два десятки росіян, які не здатні до активних дій, тому Силам оборони немає сенсу їх атакувати, ризикуючи життям.
Про це в телеефірі заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Укрінформ».
«Вони (російські солдати — ред.) фактично сидять у підвалі будівлі лікарні, від якої щось залишилось. Там зараз сидить десь під 20 осіб — від початку було десь за 50 осіб. Вони перетворили кілька невеликих підвалів на фортеці і намагаються просто вижити. Вони не становлять безпосередньої загрози і не можуть проводити активності», — сказав Трегубов.
Що кажуть у Генштабі
Минулої доби, 11 березня, російські військові намагалися наступати у напрямку трьох населених пунктів у Харківській області.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни три рази атакували у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.
В американському Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.
Ситуація на фронті — останні новини
Ще минулого року російське командування заявило про взяття Куп’янська та оточення частин ЗСУ, що обороняли місто.
Насправді все було майже навпаки: внаслідок серії українських контрударів російські підрозділи відійшли на північ, а Куп’янськ та його околиці лишилися під контролем ЗСУ. Водночас російські частини, що проникли до міста, опинилися в оточенні.
Попри заяви росіян про нібито захоплення Куп’янська, до міста 12 грудня 2025 року прибув президент Володимир Зеленський. Український президент зустрівся з нашими військовими недалеко від позицій, де тривають активні бойові дії.
У січні росіяни захопили 245 кв. км української території, повідомляє військовий паблік Deep State — удвічі менше, ніж у грудні та листопаді.
Росія, своєю чергою, наводить вищі цифри: керівник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про «захоплення» понад 500 кв. км та 17 населених пунктів. Однак багато заяв про взяття міст і сіл не підтверджуються на місцях. Приклад — ситуація в районі Куп’янська на Харківщині.