Війна
347
"Котел" у Куп'янську: ЗСУ добивають окупантів РФ

Українські сили успішно заблокували близько 20 російських військових, підтверджуючи стратегічну перевагу в регіоні.

Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

© Associated Press

У Куп’янську в оточенні перебуває два десятки росіян, які не здатні до активних дій, тому Силам оборони немає сенсу їх атакувати, ризикуючи життям.

Про це в телеефірі заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Укрінформ».

«Вони (російські солдати — ред.) фактично сидять у підвалі будівлі лікарні, від якої щось залишилось. Там зараз сидить десь під 20 осіб — від початку було десь за 50 осіб. Вони перетворили кілька невеликих підвалів на фортеці і намагаються просто вижити. Вони не становлять безпосередньої загрози і не можуть проводити активності», — сказав Трегубов.

Що кажуть у Генштабі

Минулої доби, 11 березня, російські військові намагалися наступати у напрямку трьох населених пунктів у Харківській області.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни три рази атакували у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.

Ситуація на фронті — останні новини

Ще минулого року російське командування заявило про взяття Куп’янська та оточення частин ЗСУ, що обороняли місто.

Насправді все було майже навпаки: внаслідок серії українських контрударів російські підрозділи відійшли на північ, а Куп’янськ та його околиці лишилися під контролем ЗСУ. Водночас російські частини, що проникли до міста, опинилися в оточенні.

Попри заяви росіян про нібито захоплення Куп’янська, до міста 12 грудня 2025 року прибув президент Володимир Зеленський. Український президент зустрівся з нашими військовими недалеко від позицій, де тривають активні бойові дії.

У січні росіяни захопили 245 кв. км української території, повідомляє військовий паблік Deep State — удвічі менше, ніж у грудні та листопаді.

Росія, своєю чергою, наводить вищі цифри: керівник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про «захоплення» понад 500 кв. км та 17 населених пунктів. Однак багато заяв про взяття міст і сіл не підтверджуються на місцях. Приклад — ситуація в районі Куп’янська на Харківщині.

347
