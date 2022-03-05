Котики не винуваті: у Києві жінка врятувала майже 40 тварин і просить про допомогу (відео)

Котики не винуваті: у Києві жінка врятувала майже 40 тварин і просить про допомогу (відео)

Ви можете допомогти кормом або фінансами.

У Києві, який атакує російська армія, зоозахисниця врятувала 36 котів і забрала їх до себе додому. Жінці потрібна допомога - тварин немає чим годувати, корм знайти важко, особливо в таких обсягах.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

На один день для тварин потрібно мінімум 10 кг корму - сухого та вологого, а також наповнювач для туалету. Також потрібна фінансова допомога, є хворі котики.

Якщо ви можете допомогти зоозахисниці фінансово: картка ПриватБанку 5168 7451 0301 7700.

"Хто може допомогти з евакуацією котиків за кордон?" - також питає жінка.

Написати їй можна в особистих повідомленнях або коментарях в Facebook.