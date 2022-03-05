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Котики не винуваті: у Києві жінка врятувала майже 40 тварин і просить про допомогу (відео)

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Котики не винуваті: у Києві жінка врятувала майже 40 тварин і просить про допомогу (відео)

Pexels

Ви можете допомогти кормом або фінансами.

У Києві, який атакує російська армія, зоозахисниця врятувала 36 котів і забрала їх до себе додому. Жінці потрібна допомога - тварин немає чим годувати, корм знайти важко, особливо в таких обсягах.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

На один день для тварин потрібно мінімум 10 кг корму - сухого та вологого, а також наповнювач для туалету. Також потрібна фінансова допомога, є хворі котики.

Якщо ви можете допомогти зоозахисниці фінансово: картка ПриватБанку 5168 7451 0301 7700.

"Хто може допомогти з евакуацією котиків за кордон?" - також питає жінка. 

Написати їй можна в особистих повідомленнях або коментарях в Facebook.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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