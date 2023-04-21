"Котла жодного немає": розлючений Пригожин наказав пропагандистам не базікати про Бахмут

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розлютився через те, що російські "воєнкори" заявили про "котел" для ЗСУ в Бахмуті. За його словами, "базікання язиком наперед" лише заважає.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

Ватажок "Вагнера" не підтвердив інформацію про "котел", але заявив про нібито "оперативне оточення".

"Про утворення котла для ЗСУ в Артемівську говорити рано. Як і раніше, вони перебувають у так званому "оперативному оточенні", коли дороги прострілюються. Але котла ніякого немає. Тому точаться важкі бої. А ті, хто базікає язиком вперед - ті лише нам проблеми створюють", - заявив Пригожин.

Нагадаємо, як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянка подекуди просувається. ЗСУ не тільки обороняють місто, зауважила Маляр, а й здійснюють активні штурмові дії. "Ворог несе невиправдано високі втрати", - додала вона.

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