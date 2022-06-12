"Котли" для українських військ і ескалація через перекидання сил на Півдні: експерт про ситуацію на фронті

"Котли" для українських військ і ескалація через перекидання сил на Півдні: експерт про ситуацію на фронті

Росіяни зробили висновки після успішного контрнаступу українців на Київщині і Чернігівщині і зараз змінюють тактику на інших напрямках.

Врахували попередній досвід перших місяців війни в Україні і намагають продавити українську оборону, так діють зараз росіяни на Луганському і Донецькому напрямках. Про це в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН зазначив військовий експерт Дмитро Снігєрьов.

Він не погоджується із думкою західних експертів, що Росія має конкретні дати щодо закінчення наступу, Снігєрьов переконаний, що вони не мають чіткого плану закінчення своєї так званої «спецоперації».

За його словами, зараз хоча вся увага і прикута до Сєвєродонецьку, та найгарячіше може бути у Тошківці поблизу Комишувахи і Гірського.

«Росія намагається задіяти тактику так званих ножиць. Створення локальних котлів для українських угрупування. Наразі йдеться про можливість оточення українського угрупування, яке тримає оборону поблизу селищ Золоте один, два, три, чотири, відповідно Гірське із виходом на Комишуваху. Вона зараз блокується російськими військовими і мовиться про те, що вчорашній контрнаступ в районі Тошківки – це намагання взяти під контроль трасу Лисичанськ-Золоте, яке і з’єднує Лисичанськ. Найближчими двома днями цей напрямок буде найгарячішим», - каже експерт.

Як ще один доказ своїх слів він приводить подію минулих днів, коли росіяни поблизу Врубівки застосували систему «Сонцепьок» - важка вогнеметна система. «Вона застосоване не стільки по позиціях українських військових, як проти цивільного населення. Призвела до тотальної руйнації і чисельних втрат цивільного населення», - додає Снігєрьов.

Водночас від зазначає, що такий супротив на цих напрямках допоміг українцям підтягнути сили на південних напрямках і йти в контрнаступ там. Це вже йдеться про просування до Херсону на 10-15 кілометрів, звільнення зокрема селища Таврійське.

До того ж у ворога немає можливості висаджувати десант. «Вже на озброєнні України стоять проти корабельні ракети «Гарпун», та вітчизняний «Нептун» і ми чекаємо постачання проти корабельних ракет із Великої Британії. Всі ці зусилля унеможливили десантні операції на Чорноморському узбережжі. Але не можна відкидати можливої ескалації, через перекидання сил через порти Бердянськ і Маріуполь. На мою думку Росія пристане на подібний план ескалації», - повідомив Снігєрьов.

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