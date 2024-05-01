Коваленко: Очеретине повинно було тримати оборону – потрібне розслідування щодо втрати села

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що село Очеретине на Донеччині повинно було тримати оборону тривалий час. Він наголосив, що треба проводити розслідування щодо втрати ЗСУ контролю над населеним пунктом.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

Політичний оглядач, зокрема навів приклад Синьківки – населеного пункту, який є "вхідними воротами" до Куп'янська, проте вже понад рік тримає оборону.

"Лимано-Куп'янська вісь уже понад рік є пріоритетною для російського командування, але реалізувати більш масштабні дії вони не можуть. Наприклад, Синьківка, яка є вхідними воротами до Куп'янська, вже понад рік тримає оборону. Маленьке село, яке не можуть захопити росіяни. До речі, може бути показовим порівняння з Очеретиним. Очеретине також повинно було тримати оборону місяці під наступом російських окупаційних військ, але чомусь воно за декілька днів опинилося під контролем росіян", - зауважив Коваленко.

На думку експерта, потрібно проводити відповідне розслідування на рівні не тільки Генштабу, а також компетентних служб щодо втрати Очеретиного.

"Будемо очікувати результат та покарання тих, хто в цьому винен. Тому що Очеретине – це населений пункт, який є основним форпостом по трасі 05-11 на Покровськ. Чому він так швидко залишився без відповідної оборони й захисту, і так швидко опинився під контролем російських окупаційних військ? Здається, що хтось є профнепридатним із командування відповідної бригади. Але головне – це результат розслідування", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, видання The Daily Telegraph писало, що окупанти просунулись в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ.

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