Ковбаса - понад 850 грн: у Маріуполі окупанти встановили захмарні ціни на продукти харчування

На одному з так званих продовольчих ярмарків у Маріуполі за кілограм ковбаси потрібно віддати понад 850 грн. Такі ціни є непідйомні для жителів міста, де через окупантів склалася критична гуманітарна ситуація.

Про це інформує мерія Маріуполя.

"Найнижчий цінник складав 463 грн. Далі вартість доходила до понад 850 грн. Так "руський мир" піклується про "звільнених" маріупольців. Не даючи їм ані нормальної питної води, ані гуманітарної допомоги, ані виплачуючи зарплат. А тепер на додачу ставлять непідйомні ціни на продукти. Цинізм вищого гатунку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, українців, примусово вивезених до російського Пскова, повертають до Маріуполя. Більшість з цих людей не мають вцілілого житла в місті і змушені будуть жити на вулиці або в квартирах інших маріупольців в евакуації.

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