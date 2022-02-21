Ковбаса третього ґатунку і вода: у Мережі показали, чим годують у РФ примусово вивезених жителів ОРДЛО

Українці у коментарях зауважують, що вони такими продуктами навіть б "тварин не ризикнули годувати":
У Росії примусово вивезених жителів ОРДЛО годують "ковбасним виробом третього ґатунку" та водою.
Про це повідомляють в телеграм-каналах.
Блогер "Ф*шик Донецький" показав фото того, чим годують у РФ жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Виявилось, що це - "ковбасний виріб третього ґатунку з м'яса птиці" та вода.
Українці у коментарях зауважують, що вони такими продуктами навіть б "тварин не ризикнули годувати":
- "Ця ковбаса їм коштувала всього майна, яке вони залишили вдома".
- "Я такої ковбаси собаці не беру, бо це - знущання".
- "Жили, як нормальні люди, а тепер - злидні".
- "Бачив відео, що у Росії купили ковбасу другого ґатунку, вирішили посмажити, а вона розплавилась, як резина".
- "Всі переваги "російського світу".
Нагадаємо, на Донбасі ватажки бойовиків організували примусове вивезення людей із тимчасово окупованих територій, назвавши це "евакуацією". Насправді, за інформацією української сторони, автобуси, які курсували для вивезення громадян до РФ, були напівпорожніми, їх пустили для створення картинки у ЗМІ.
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