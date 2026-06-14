РФ витрачає навійну величезні гроші / © ТСН

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Військові витрати Росії у першому кварталі 2026 року сягнули 5,91 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 83,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

За оцінками дослідника, це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Порівняно з попередніми роками витрати демонструють стрімке зростання: у 2025 році вони збільшилися на 29,9%, у 2024-му — на 68,7%, у 2023-му — на 129%, а у 2022 році — зросли у 4,6 раза.

Клюге зазначає, що у середньому російська військова система у першому кварталі витрачала близько 2,7 мільярда рублів на годину, що становить приблизно 38 мільйонів доларів.

У добовому вимірі витрати сягали близько 65 мільярдів рублів, або майже 916 мільйонів доларів. Щомісяця на війну Росія витрачала близько 2 трильйонів рублів, що дорівнює 28,2 мільярда доларів.

Аналітик підкреслює, що ця сума перевищила річний бюджет усієї системи вищої освіти Росії, який становить 1,7 трильйона рублів, а також бюджети всіх російських регіонів, окрім Москви.

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Кожен другий рубль — на армію

Уперше з початку війни частка військових видатків у федеральному бюджеті Росії сягнула 46%, тобто майже кожен другий рубль спрямовується на армію.

Найбільше зростання забезпечили секретні статті бюджету: за квартал вони збільшилися з 3,4 до 4,9 трильйона рублів (з 47,9 до 69,1 мільярда доларів).

Загалом засекреченими є 38,2% усіх федеральних витрат із квартального бюджету в 12,8 трильйона рублів (180,4 мільярда доларів).

Плани не виконуються

Російський уряд планував знизити частку військових витрат із 7,8% до 6,2% ВВП, однак фактично у першому кварталі 2026 року вони зросли до 12% ВВП.

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За прогнозами Клюге, за підсумками року цей показник може становити 9–10% ВВП, що ще більше посилить бюджетний дефіцит країни.

Загалом від початку повномасштабної війни у 2022 році Росія вже витратила на війну 53,079 трильйона рублів, або 746,6 мільярда доларів.

Ця сума еквівалентна 28 рокам витрат на охорону здоров’я в Росії, 30 рокам фінансування освіти та приблизно 100 річним бюджетам окремих регіонів, таких як Красноярський край чи Свердловська область.

Раніше повідомлялося, що російська економіка опинилася на порозі структурного колапсу через війну проти України та санкції.

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Ми раніше інформували, що у Москві та Санкт-Петербурзі на заправках запровадили обмеження на продаж пального, тепер бензин відпускають не більше 20 літрів в одні руки, дизель — до 40 літрів.

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