Кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі

Кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі

Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.

Кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає "Польське Радіо".

Шефернакер зазначив, що в базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з них, тобто кожен четвертий біженець, вже легально працюють в Польщі.

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"Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", – підкреслив він.

Заступник глави МВС Польщі також додав, що біженці з України намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.

Водночас посадовець нагадав, що поки що Польща не отримала від Європейського Союзу жодних коштів, які можна було б використати для допомоги біженцям з України.

Шефернакер додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.

Нагадаємо, понад 3 млн українців залишили країну, шукаючи прихисток від війни. Чи не найбільше українських біженців прийняла в себе сусідня Польща.

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