"Кожен день очікування в Україні - це нові жахи": Олена Зеленська розповіла про мету візиту до США

Крім того, Олена Зеленська в інтерв’ю розповіла про мету візиту та відчуття від перебування у мирному місті.

"Мені здавалося, що коли я опинюся в місці, де повністю безпечно, я зможу розслабитися. Навпаки, ситуація, можу сказати, протилежна. Тому що ти постійно в напрузі: як там? Коли я зійшла з літака, я вже прочитала кілька поганих новин з України. У мене в телефоні стоїть налаштування на повітряну тривогу - я чула її тут кілька разів. Кожного разу ти думаєш, що там, що вдома, що діти. Я з ними не розлучалася вже кілька місяців, і для мене зараз це дійсно нервова ситуація. Тому вже очікую на повернення, дуже хочу побачити їх. Насправді хтось каже, що всередині бурі не так страшно, як ззовні за цим спостерігати", - сказала вона.

"У мене є свої місії: емоційний вплив. І саме цією зброєю я маю користуватися, коли я спілкуюся з людьми. Це великий успіх, що стільки високопосадовців, стільки поважних людей зі мною зустрічалися. Вони зустрічалися радо зі мною. Я бачила у очах кожного підтримку - і кожен питав, як допомогти. Я дійсно дуже надихнулася цим візитом. Я відчула, що ми отримуємо допомогу - і ми її будемо отримувати. Моє завдання було - зробити так, щоб вони не забували про нас. Щоб вони підсилювали допомогу, щоб вони пришвидшували допомогу. Тому що кожен день очікування в Україні - це нові жахи, з якими ми можемо зіткнутися", - додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на значні результати від зустрічей своєї дружини у Вашингтоні. Він сказав, що її звернення до членів Конгресу буде важливим.

Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом та першою леді Джилл Байден у Білому домі, Олена Зеленська також відвідала Державний департамент та зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Досягла у США цілей: Олена Зеленська розповіла про сюрприз від Байдена та виступ у Конгресі

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