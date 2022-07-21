"Кожен день очікування в Україні - це нові жахи": Олена Зеленська розповіла про мету візиту до США

Напередодні Олена Зеленська виступила перед американським Конгресом. Перша леді показала американським політикам фотографії дітей, убитих російськими військами під час війни, та закликала Вашингтон дати Києву більше військової техніки.
Крім того, Олена Зеленська в інтерв’ю розповіла про мету візиту та відчуття від перебування у мирному місті.
"Мені здавалося, що коли я опинюся в місці, де повністю безпечно, я зможу розслабитися. Навпаки, ситуація, можу сказати, протилежна. Тому що ти постійно в напрузі: як там? Коли я зійшла з літака, я вже прочитала кілька поганих новин з України. У мене в телефоні стоїть налаштування на повітряну тривогу - я чула її тут кілька разів. Кожного разу ти думаєш, що там, що вдома, що діти. Я з ними не розлучалася вже кілька місяців, і для мене зараз це дійсно нервова ситуація. Тому вже очікую на повернення, дуже хочу побачити їх. Насправді хтось каже, що всередині бурі не так страшно, як ззовні за цим спостерігати", - сказала вона.
"У мене є свої місії: емоційний вплив. І саме цією зброєю я маю користуватися, коли я спілкуюся з людьми. Це великий успіх, що стільки високопосадовців, стільки поважних людей зі мною зустрічалися. Вони зустрічалися радо зі мною. Я бачила у очах кожного підтримку - і кожен питав, як допомогти. Я дійсно дуже надихнулася цим візитом. Я відчула, що ми отримуємо допомогу - і ми її будемо отримувати. Моє завдання було - зробити так, щоб вони не забували про нас. Щоб вони підсилювали допомогу, щоб вони пришвидшували допомогу. Тому що кожен день очікування в Україні - це нові жахи, з якими ми можемо зіткнутися", - додала вона.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на значні результати від зустрічей своєї дружини у Вашингтоні. Він сказав, що її звернення до членів Конгресу буде важливим.
Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом та першою леді Джилл Байден у Білому домі, Олена Зеленська також відвідала Державний департамент та зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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