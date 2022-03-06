"Кожен день зволікання - це десятки смертей": українці просять НАТО закрити небо над країною (відео)

"Кожен день зволікання - це десятки смертей": українці просять НАТО закрити небо над країною (відео)

Кожен день зволікання - це десятки нових смертей українських громадян.

Українські журналісти змонтували відео із закликом президента Володимира Зеленського до міжнародної спільноти закрити небо над Україною.

Його опублікували у Мережі.

Вони підкреслили: кожен день зволікання - це десятки нових смертей українських громадян.

"Закликаємо НАТО до більш рішучих дій, оскільки агресора може зупинити лише сила та жорстка відсіч, про що неодноразово заявляла українська влада", - наголосили українці.