"Кожен HIMARS зможе ефективніше нищити ворога": Резніков пояснив користь придбаного для ЗСУ супутника

Тепер українська розвідка, ЗСУ та інші складові сил оборони матимуть дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Йдеться про супутник, який придбав фонд Сергія Притули на зібрані українцями гроші.

Це допоможе набагато ефективніше завдавати ураження ворогу і швидше вигнати його з України, зберігши при цьому життя людей.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у Мережі.

Він пояснив, що для оптимального використання західної далекобійної високоточної зброї та планування операцій військовому командуванню України було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні.

"Завдяки українцям, які зібрали кошти на "байрактари", вдалося зробити наступне. По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" – це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції", – йдеться у дописі Резнікова.

Він додав, що одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, тож українські військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року. Окрім того, розшифрування знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

"Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно", – пояснив голова Міноборони.

Він додав, що Генштаб ЗСУ та військова розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для армії. Було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос".

Резніков зауважив, що поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї створює нові спроможності.

"Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості", – йдеться в повідомленні міністра оборони.

Нагадаємо, для захисників України благодійний фонд Притули придбав супутник за 600 млн грн, які українці зібрали на купівлю Bayraktar. Так, ЗСУ отримають доступ до бази супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. Це дозволить оперативно планувати операції.

Зазначимо, що раніше виробник безпілотників вирішив безкоштовно передати ЗСУ три Bayraktar, на які українці збирали гроші.

Українці скинулися на супутник для потреб ЗСУ - нація непереможних

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