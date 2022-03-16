“Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм”: Зеленський запросив світових лідерів відвідувати Київ

Український президент також висловив вдячність міжнародним партнерам за дієву підтримку.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як відбувався візит премʼєр-міністрів трьох держав-партнерів до Києва і закликав світових лідерів до дієвої підтримки нашої держави у її протистоянні російській агресії.

Про це він говорив під час свого звернення у ніч проти 16 березня.

Зеленський нагадав, що столицю України відвідали премʼєр-міністри трьох держав-партнерів України - Польщі, Чехії та Словенії. Польщу, окрім того, представляв віце-премʼєр-міністр Ярослав Качиньський. Він зазначив, що радий був такій особистій зустрічі.

“Це вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ – мішень, особливо важливо й особливо сміливо бути тут, поруч із нами, поруч з друзями. Так проявляється лідерство”, - зауважив Зеленський.

Український президент запросив усіх друзів України відвідати Київ.

“Тут може бути небезпечно. Це так. Бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але... Ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм”, - запевнив Володимир Зеленський.

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Президент також повідомив, що мав виступ за допомогою відеозв’язку у парламенті Канади і подякував за підтримку усім канадцям.

Канада прийшла на допомогу Україні серед перших. І я закликав канадців зберігати це лідерство. Допомагати Україні. Але не словом, а ділом: зброєю, новими санкціями проти Росії. А також активною моральною позицією. Позицією щодо всього міжнародного бізнесу, який ще залишається в Росії. Який не виходить. Хоча повністю розуміє, що спонсорує війну, спонсорує терор”, - наголосив він.

Також Зеленський повідомив про запланований на середу, 16 березня, виступ у Конгресі Сполучених Штатів, який він назвав важливою подією.

“Я хочу висловити вдячність президенту Байдену і всім друзям України у Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на 13,6 мільярда доларів. Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України”, - наголосив він.