"Кожен метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю": Залужний звернувся до українців

"Кожен метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю": Залужний звернувся до українців

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував допис-звернення до українців. Він заявив, що українським військовим дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника.

Попри все, ЗСУ тримаються і ситуація на війні хоч і складна, однак контрольована.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована", – йдеться у повідомленні.

"Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю. Тримаймо стрій!" – закликав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Міноборони, найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім – Краматорськ і Слов'янськ.

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