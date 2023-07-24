Кожен тиждень звільняються кілометри територій: Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські військові щодня просуваються на Бахмутському напрямку. ЗСУ тримають ініціативу - кожен тиждень звільняють кілометри українських територій.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

“На Бахмутському напрямку Сили оборони України тримають ініціативу, давлять на ворога, потроху звільняють українську землю метр за метром, щодня - сотні метрів, щотижня - кілометри, прийде час - це будуть і десятки кілометрів. Ворог відчайдушно чинить спротив”, - наголосив Сергій Череватий.

За його словами, окупанти цієї доби накривали вогнем наші позиції 493 рази. Гатили різними типами й калібрами артилерії.

“Сім боєзіткнень відбулося, два авіаудари. В ході боєзіткнень 94 окупантів знищено, 152 зазнали поранення, знищено суттєво військову техніку ворога: танк, три бойові машини піхоти, дві 203-мм САУ “Піон”, три гармати, ЗРК “Бук”, а також безпілотник “Орлан 10”, п'ять автомобілів і один пункт управління БпЛА”, - зазначив Череватий.

Він також додав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ситуація більш напружена. Там російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

“Ворог уже тривалий час намагається там прорвати нашу оборону, і в останній тиждень знову спричинив ескалацію, сподіваючись, що прорве нашу оборону і вийде на річку Оскіл. По-друге, зможе відволікти сили й засоби нашого угруповання від поступального, але невпинного руху на Бахмутському напрямку. Ця доба теж була дуже активна - 663 рази ворог бив по нас усіма видами артилерії”, - повідомив речник.

Водночас українські захисники знищили на цьому напрямку 108 окупантів, ще 185 зазнали поранень. Також було знищено ворожий танк, дві БМП, бойову ремонтно-евакуаційну машину, легкий броньований тягач, самохідний міномет “Тюльпан”, безпілотник та склад з боєприпасами.

Нагадаємо, що Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

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