Кожен з них мав вибір: російські мобілізанти дуже швидко закінчаться - Невзоров

Російські чоловіки могли зробити свій вибір і не йти на злочинну війну.

Мобілізація у Росії, яку 21 вересня оголосив диктатор Путін, свою роль не зіграє. Надій на те, що мобілізанти вмиратимуть болісно і довго, вже немає навіть у Кремля.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів російський публіцист Олександр Невзоров.

"Війна – адже це простір смерті. У ньому добре лише тим, хто любить та вміє вбивати. Тож ці мобіки дуже швидко закінчаться. Виною тому– жахливі манери Залужного. Він абсолютно позбавлений делікатності. Українці зовсім не схильні розтягувати задоволення війни", - говорить публіцист.

Він також наголосив, що кожен із громадян РФ міг зробити свій вибір і не йти на злочинну війну.

"Але цей вибір вимагав мужності, на відміну від овечої покірності військовому та режиму. Цей вибір вимагав хоробрості та розуму", - з резюмував він.

Нагадаємо, Данілов прокоментував громадянство Невзорова.

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