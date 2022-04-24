"Кожна година має жахливу ціну для людей": Червоний Хрест закликає РФ негайно надати доступ до Маріуполя

"Кожна година має жахливу ціну для людей": Червоний Хрест закликає РФ негайно надати доступ до Маріуполя

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає Росію до негайного надання безперешкодного доступу до Маріуполя для евакуації з міста цивільних осіб і поранених окупантами.

У МКЧХ кажуть, що глибоко занепокоєні ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги, а тому закликає РФ негайно надати їм безперешкодний доступ до міста.

Про це йдеться у заяві Червоного Хреста.

"Червоний Хрест глибоко занепокоєний ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, зокрема з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб і сотень поранених потрібне негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", – наголошується в документі.

Так, від кінця лютого Червоний Хрест працює, аби допомогти цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися. Вони неодноразово закликали до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права. Утім, окупанти ігнорували ці вимоги.

"Кожен день, кожна година мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання домовленості для забезпечення добровільної евакуації тих, хто цього потребує", – наголошується в заяві.

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