"Кожна людина має значення": Зеленський назвав головну відмінність України від Росії

"Кожна людина має значення": Зеленський назвав головну відмінність України від Росії

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський уряд не цінує життя окремих людей, та народів у цілому.

РФ так само зневажає навіть своїх громадян. За словами Зеленського, "російські окупанти гинуть на українських землях так, ніби вони не люди, а пил".

Про це президент сказав у своєму відеозверненні.

"Всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести в інші країни Європи. Повне презирство до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки зневажає навіть своїх же громадян, що вони й не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил. Пил під ногами господарів Росії", - зазначив Зеленський.

Принципи ж українців зовсім інші, і від початку повномасштабного вторгнення Росії вони не змінилися. На відміну від РФ Україна цінує життя кожної людини.

"Принципи нашого життя – зовсім інші. І хоча життя з настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це – головне, що відрізняє нас від окупантів", - додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 1 червня

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України у півфіналі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

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