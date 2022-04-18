"Кожна нація має право на самостійне життя": Зеленський оприлюднив світлини з українцями, які живуть під час війни

"Кожна нація має право на самостійне життя": Зеленський оприлюднив світлини з українцями, які живуть під час війни

На них видно громадян та військових, які звільняють раніше окуповані військовими РФ міста.

Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

Голова держави оприлюднив світлини, на яких зображені українці під час війни. На них видно громадян та військових, які звільняють раніше окуповані військовими РФ міста, евакуаційні потяги та метро, в яких під час сирен ховаються люди.

“Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось. Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати, сподіваюся, з усім світом – після цієї війни”, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Львові уламок ворожої ракети потрапив на територію дитячого притулку.

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