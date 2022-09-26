"Кожна ніч – це неминучі обстріли": на Донеччині окупанти пошкодили лікарню та приватні будинки

Вночі росіяни вели активний вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках.

Російські загарбники продовжують цілодобові обстріли населених пунктів Донецької області. У Мар'їнській громаді під обстрілами були п’ять міст та сіл: Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у Красногорівці згорів приватний будинок, ще декілька – пошкоджено.

В Авдіївці впродовж ночі були поодинокі "прильоти" по старій частині міста, на ранок – артобстріл центру. Без жертв.

Внаслідок інтенсивних обстрілів у Торецьку пошкоджена будівля місцевої лікарні, горить приватний будинок. Постраждалих немає.

У Світлодарській громаді вночі тривали обстріли Одрадівки та станції Майорськ.

Павло Кириленко вкотре закликав людей не наражати себе на небезпеку і евакуюватися.

Нагадаємо, за добу окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області, ще 11 людей зазнали поранень.

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