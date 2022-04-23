Кожна з країн Європи може взяти під патронат регіон: Зеленський розповів про відновлення України після війни

Кожна з країн Європи може взяти під патронат регіон: Зеленський розповів про відновлення України після війни

В Україні створена Нацрада щодо відновлення країни після війни, яку вже підтримали лідери низки європейських держав.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Тільки що створена ця рада. Є список урядовців, які входять до цієї ради, є представники Офісу, тощо. Думаю, цей список буде поповнюватися. Сама програма відновлення України - вона започаткована нами. Я в деталях розповів про цю програму у Європейському Союзу. Повністю підтримує Урсула фон дер Ляєн, повністю підтримує цю програму Шарль Мішель. Окрім цього, ми почали двосторонні розмови щодо відновлення держави з лідерами інших країн - Великої Британії, Швеції, Іспанії, декількох інших держав", - заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що Велика Британія та Швеція вже підтвердили підтримку цієї програми та погодилися допомогти відбудувати Київську та Миколаївську області відповідно.

"Одного бюджету України нам буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої держави. Я дуже хочу, щоб відновлювали наші партнери. Але тут питання не тільки у фінансах - питання у патронаті того чи іншого міста після війни. Патронат передбачає не тільки фінанси, але й своїх фахівців. Наприклад, нас цікавлять фінансисти, архітектори, митці тощо. Тобто велика кількість професій і людей, які приїдуть відновлювати той чи інший регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава. Наприклад, з прем'єром Борисом Джонсоном ми домовлялися, що він готовий до патронату Київської області. Зі Швецією ми домовилися, що вони візьмуть патронат над Миколаївською областю", - сказав очільник української держави.

Зеленський додав, що кожна з країн Євросоюзу отримає можливість відбудувати той чи інших регіон України.

"Народ вирішив - Україна іде шляхом членства у Європейському Союзі. Вважаю, цей шлях буде швидшим, якщо країни ЄС будуть об'єднані таким великим проєктом. Кожна з цих країн отримає можливість відновити той чи інший регіон і буде відчувати, що вона зробила великий вклад у відновлення держави, а значить і великий вклад у перемогу України. А значить, великий вклад у перемогу у цій війні за свободу в цілому на європейському континенті", - наголосив президент України та сказав, що у цього проєкту велике майбутнє, а деталі - які гроші, які плани - кожен регіон буде представляти плани - плани міста, плани області.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.