"Кожне фіаско – це істерія і примітивний шантаж" – експерт про удар по кораблях РФ у Севастополі

Удар та пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ у Севастополі був настільки болючий для росіян, що вони в істериці кинулися на чергові граблі плазом, принижуючи себе на всіх рівнях.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це приниження може для Росії найближчим часом мати ще більші наслідки. Оскільки їхній шантаж вже не стільки лякає, скільки дратує. А тому, хто дратує, зазвичай, хочеться начистити фізіономію, коли він не розуміє по-цивілізованому, нормальною мовою. І Росія до такої побутової ситуації все ближче і ближче, але вже на геополітичному рівні", – зазначив експерт.

Коваленко також зазначив, що Росія давно вже шукала привід, щоб розірвати "зернову угоду", і це рішення Кремля матиме негативні наслідки для Москви.

"Кожен раз, коли Росія терпить якусь ганьбу, вона закочує істерику та пускається у примітивний шантаж. Кожне фіаско – це істерія і примітивний, безглуздий шантаж... Росія не змогла запобігти атаці на свої бойові кораблі, носії крилатих ракет "Калібр", які регулярно обстрілюють мирні міста України і цивільну інфраструктуру України, кількох безекіпажних катерів, що стало для неї, нібито, приводом для розриву угоди. Насправді ця угода їй вже давно була як кістка в горлі, і вона шукала привід", – резюмував він.

Атака на російські кораблі у Севастополі

У суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає цілком ймовірною версію окупантів про атаку безпілотниками, а також припустив якусь "невелику диверсійну операцію".

Цього ж дня Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" через вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив про про серйозні пошкодження фрегата проєкту 11356Р "Адмірал Макаров" та морського тральщика проекту 266М, шифр "Аквамарин-М" – "Іван Голубець".

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