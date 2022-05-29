Кожне місто маємо зробити таким, щоб воно мало вигляд найбільш сучасного в Європі - Зеленський про післявоєнну відбудову

Кожне місто маємо зробити таким, щоб воно мало вигляд найбільш сучасного в Європі - Зеленський про післявоєнну відбудову

Під час відбудови кожного українського міста, яке зазнало руйнувань внаслідок російської агресії, мають бути застосовані тільки сучасні технології.

За слова українського президента Володимира Зеленського, кожне відбудоване місто "повинно мати вигляд найбільш сучасного в Європі".

Про це повідомив Зеленський у традиційному відеозверненні у неділю, 29 травня.

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"Дуже предметно обговорили з місцевою владою післявоєнне відновлення Харкова та області. Маємо застосувати тільки передові ідеї, тільки сучасні технології під час відбудови. Зокрема, і безпекові технології. Найкращі пропозиції - від наших партнерів. Як і Харків, так і всі інші міста, і громади нашої країни, які зачепила війна, маємо зробити такими, щоб вони мали вигляд найбільш сучасних в Європі", - сказав глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський приїхав на передову до Харківської області і зустрівся з українськими військовими та нагородив військовослужбовців Збройних Сил Україних. Дату візиту з міркувань безпеки не розкривали.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Харківщині

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