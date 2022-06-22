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"Кожне місто, яке "звільняє" Росія, стає Маріуполем": який вигляд має обстріляний окупантами Святогірськ (відео)

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"Кожне місто, яке "звільняє" Росія, стає Маріуполем": який вигляд має обстріляний окупантами Святогірськ (відео)

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Російські окупанти обстріляли місто Святогірськ Донецької області. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд зараз має місто.

Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами Святогірськ у Донецькій області зруйнований.

Про це в Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Кожне місто, містечко та селище, до якого дотягнулася рука окупантів перетворюється на руїну. Кожне місто, яке "звільняє" Росія, стає Маріуполем. Немає в Росії на меті зберегти ані людей, ані мирне життя. Єдина мета Росії - знищення кожного українця. Без винятку", — зазначив він та показав наслідки обстрілів.

Нагадаємо, що в Маріуполі російські окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків.

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