"Кожне місто, яке "звільняє" Росія, стає Маріуполем": який вигляд має обстріляний окупантами Святогірськ (відео)

Російські окупанти обстріляли місто Святогірськ Донецької області. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд зараз має місто.
Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами Святогірськ у Донецькій області зруйнований.
Про це в Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Кожне місто, містечко та селище, до якого дотягнулася рука окупантів перетворюється на руїну. Кожне місто, яке "звільняє" Росія, стає Маріуполем. Немає в Росії на меті зберегти ані людей, ані мирне життя. Єдина мета Росії - знищення кожного українця. Без винятку", — зазначив він та показав наслідки обстрілів.
Нагадаємо, що в Маріуполі російські окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків.
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