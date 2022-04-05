Кожне подвір'я встелене мертвими тваринами: на Чернігівщині російські окупанти знищували навіть корів та собак (фото 18+)

ДСНС показала наслідки жахіть окупантів на Чернігівщині.
В окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'я та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.
Про це повідомили у ДСНС України.
"Чернігівщина, нещасна наша земля... Снаряди у кожному погребі, у кожному закутку... Бідні демілітаризовані домашні собаки та корови, які нікому не загрожували. І навіть вони, ці корівки та собачки, були знищені", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС наголосили, що це все, що треба знати про російську армію: вбивства жінок, дітей, тварин.
"Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих соотєчествєнніков", - додали рятувальники.
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Нагадаємо, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.
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