Кожне вікно — чиєсь зруйноване життя: військові показали, який вигляд має Часів Яр (фото)

Росіяни перетворили місто на руїни.
Українські військові показали, який вигляд сьогодні має місто Часів Яр, що поблизу Словʼянська Донецької області. Російська армія перетворила його на суцільні руїни.
Відео опублікували на сторінці Національної гвардії України.
Ворог знищує його вщент вже рік — після великої оборони Бахмута.
“Ми боремось проти страшного ворога. Якого не назвеш людиною. Його сутність — це руїни, смерть, яку він несе — і яку ми повинні здолати”, — зазначив президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, ворог проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру. Росіяни групами по 4-6-8 людей переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках.
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