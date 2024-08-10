Кожне вікно — чиєсь зруйноване життя: військові показали, який вигляд має Часів Яр (фото)

Українські військові показали, який вигляд сьогодні має місто Часів Яр, що поблизу Словʼянська Донецької області. Російська армія перетворила його на суцільні руїни.

Відео опублікували на сторінці Національної гвардії України.

Ворог знищує його вщент вже рік — після великої оборони Бахмута.

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

“Ми боремось проти страшного ворога. Якого не назвеш людиною. Його сутність — це руїни, смерть, яку він несе — і яку ми повинні здолати”, — зазначив президент Володимир Зеленський.

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, ворог проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру. Росіяни групами по 4-6-8 людей переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках.

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