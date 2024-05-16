"Кожні кілька секунд - новий удар": що відбувається у Вовчанську, який вже вдруге став ціллю росіян

ЗС РФ розпочали нову хвилю наступу, перетнувши кордон з Харківською областю. Окупанти нещадно обстрілюють та прагнуть захопити місто Вовчанськ.

Журналісти The Times побували у Вовчанську та опублікували репортаж.

"Кожна сотня метрів була вкрита кратерами вирв, кожні кілька секунд -новий удар. Місто горіло. Звук тривалого обстрілу з боку Росії був перерваний лише звуком мінометного вогню у відповідь, гравієм під машиною та криками про допомогу від небагатьох, хто залишився позаду. Це Вовчанськ — епіцентр нового штурму України з півночі", — пишуть журналісти.

Бої точаться вже в межах міста. Українських військових б’ють бомбами та артилерією через кордон. Багато хто з 18-тисячного довоєнного населення Вовчанська змушений залишати дім вже вдруге. У перші дні повномасштабної війни ЗС РФ захопили населений пункт, але згодом їх вибили Сили оборони.

Фото: Associated Press

"Всередині міста точаться бої впритул. Кулеметний вогонь гримить у центрі міста з високих будинків, зайнятих неподалік. Пара снайперів полювала на поліціянтів і залишила свої візитні картки вмонтованими в армоване скло бронемашини", — пише ЗМІ.

79-річна місцева мешканка розповіла, що її закликала виїжджати внучка, але бажання не було. Однак від ворожих обстрілів "хата трясеться", а у сусіда згорів будинок, тож літня жінка зібрала одну сумку й наважилась на евакуацію. Онучка пройшла через це на два дні раніше і ще не знає, що у Вовчанську більше немає зв’язку.

22-річний поліціянт Віталій пережив у Вовчанську окупацію 2022 року. Він згадав, що ховався у будинку через страх викрадення. Віталій намагався евакуювати бабусю, але та відмовилась. Літня жінка заявила, що помре у своєму місті.

"Від 2015 року наше місто розвивалося. Там вирувало життя, відкривалося багато місцевих підприємств", — згадав поліціянт, додавши, що тепер усе зруйноване.

Що відомо про ситуацію у Вовчанську

Генштаб повідомив, що на окремих ділянках Харківського напрямку, у районах Лук’янців і Вовчанська українські військові перемістились на більш вигідні позиції.

Таке рішення ухвалили, щоб зберегти життя українських військовослужбовців та уникнути втрат. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським військам закріпитись і контратакують.

10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Згодом в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти "вклинилися в оборону". Наразі оперативна ситуація залишається складною та динамічно змінюється. Наразі тривають бої за Вовчанськ.

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