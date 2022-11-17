"Кожний населений пункт дається важко": Гайдай розповів про просування ЗСУ на Луганщині

В Луганській області Збройні сили України поступово просуваються вперед. На напрямку Сватово-Кремінна тенденція поки що позитивна.

Про це в інтерв’ю Новини.Live сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З його слів, кожний метр землі українським військовим дається достатньо важко. Гайдай вважає, що одна з причин цього те, що немає фактору несподіванки. Приміром, як було під час звільнення Харківської області.

"Після деокупації Харківщини російські війська все ж встигли величезну територію замінувати, підтягнути резерви. Вони також привезли загони кадировців та тих зеків, яких набирав Пригожин (засновник ПВК "Вагнер" - Ред.), встигли підірвати мости, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожен метр Луганщини, кожний населений пункт дається достатньо важко", - додав Гайдай.

Як повідомлялося, російські війська закрили в’їзди до Рубіжного та Варварівки на Луганщині. В місті також обмежили переміщення мирних жителів та посилили фільтраційні заходи.

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