"Кожний новий мітинг - це великий ризик": у Херсоні окупанти знову розігнали містян

"Кожний новий мітинг - це великий ризик": у Херсоні окупанти знову розігнали містян

Жителі Херсона на мітинги приносять українські прапори та намалюють плакати "Херсон - це Україна".

У Херсоні на площі, біля кіноконцертної зали "Ювілейний", містяни зібралися на мирний мітинг, але його розігнали російські військові.

Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевский.

"Насилля, терор, брехня, гуманітарна катастрофа - це те, що вони принесли на Херсонщину. Багатьох людей залякали, багато жителів, ризикуючи життям, залишили область, багато людей зникло і ми не можемо дізнатися, що з ними зараз. Кожний новий мітинг - це великий ризик, але попри все, люди все одно виходять. Херсонщина - це Україна!" - написав Соболевський.

Нагадаємо, 3 квітня військові РФ відкрили вогонь по мирних жителях, які вийшли на мирний мітинг.

В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів.

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