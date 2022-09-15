Кожному треба купити вогнегасник до опалювального сезону: експерт пояснив, навіщо це українцям

Опалювальний сезон цієї зими через повномасштабну війну РФ проти України буде складним. За обмежених можливостей теплопостачання або за його відсутності основне навантаження очікують саме системи електропостачання. Тому зараз у всіх містах України обстежують електромережі.

Мешканцям багатоквартирних будинків напередодні складного опалювального сезону радять в індивідуальному порядку придбати вогнегасники, тому що від перепадів напруги можуть виникати різні ситуації, які потребують дуже оперативного вирішення.

Таку пораду дав старший експерт Офісу підтримки реформ Міністерства розвитку громад і територій України Андрій Саук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я сьогодні раджу всім без виключення, в кожну квартиру, в кожний будинок, придбати як мінімум один вогнегасник. Для того, якщо виникне ситуація аварійна, у зв’язку з тим, що буде перенавантажена мережа, а це не виключення, щоб можна було локалізувати пожежу і не відбулося лиха", - сказав Саук.

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Експерт зазначив, що нині в межах підготовки до складного опалювального сезону у всіх містах проводяться обстеження електромереж, тому що при обмежених можливостях теплопостачання або за його відсутності основне навантаження очікують саме системи електропостачання.

"Підготовка триває і обстеження електричних мереж теж, що сьогодні надзвичайно важливо. Тому що розуміємо, якщо виникне ситуація відсутності теплопостачання або обмежені можливості теплопостачання, то велике навантаження ляже на електропостачання - на мережі. І тут треба також підготуватись. Але й мешканцям самим треба розуміти, що тут техніка безпеки дуже важлива", - сказав Саук.

Нагадаємо, окупанти можуть продовжувати атакувати енергетичну інфраструктуру, теплоелектроцентралі та теплоелектростанції України. У зв'язку з цинічними діями армії РФ українцям варто підготувати варіант евакуації на випадок, якщо через ворожі обстріли у багатоквартирних будинках взимку зникне електропостачання.

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