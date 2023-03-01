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“Козирі” Путіна у війні: в Офісі президента вказали, на що сподіваються у Кремлі

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Козирі” Путіна у війні: в Офісі президента вказали, на що сподіваються у Кремлі

Фото: Associated Press

Російський президент прагне перетворити війну в Україні на затяжний конфлікт і розраховує на низку обставин.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський президент Володимир Путін намагається перетворити війну в Україні у затяжний конфлікт.

У своєму Twitter він перерахував обставини, на які сподівається кремлівський диктатор.

За його словами, Путін розраховує на такі “козирі” у війні, як:

  • затягування конфлікту;
  • виснаження західних економік;
  • внутрішні суперечності в Україні;
  • маніпулятивні “антивоєнні” акції в різних країнах.

Щодо акцій, інспірованих Росією за кордоном, то їхньою метою, за словами Михайла Подоляка, є поширення наративів про негайне припинення вогню та відмову України від окупованих територій в обмін на мир, що відповідно знову ж таки перетворить “повоєнну ситуацію” в той таки затяжний конфлікт.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін прагне миру і змінив свої плани. 

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Дата публікації
Перегляди
292
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