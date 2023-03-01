“Козирі” Путіна у війні: в Офісі президента вказали, на що сподіваються у Кремлі

Російський президент прагне перетворити війну в Україні на затяжний конфлікт і розраховує на низку обставин.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський президент Володимир Путін намагається перетворити війну в Україні у затяжний конфлікт.
У своєму Twitter він перерахував обставини, на які сподівається кремлівський диктатор.
За його словами, Путін розраховує на такі “козирі” у війні, як:
- затягування конфлікту;
- виснаження західних економік;
- внутрішні суперечності в Україні;
- маніпулятивні “антивоєнні” акції в різних країнах.
Щодо акцій, інспірованих Росією за кордоном, то їхньою метою, за словами Михайла Подоляка, є поширення наративів про негайне припинення вогню та відмову України від окупованих територій в обмін на мир, що відповідно знову ж таки перетворить “повоєнну ситуацію” в той таки затяжний конфлікт.
На що розраховує «Путін»? На:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023
- затягування конфлікту;
- виснаження західних економік;
- внутрішні суперечності в Україні;
- маніпулятивні «антивоєнні» акції в різних країнах (припиняйте вогонь і залишайте території Рф в обмін на мир). І переведення у той же затяжний конфлікт…
Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін прагне миру і змінив свої плани.
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