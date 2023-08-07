Козирі в руках ЗСУ: українські бійці перехопили ініціативу в артилерії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України артилерія була найбільшою перевагою російської армії. Кількість снарядів у росіян значно перевищувала українські запаси. Однак ситуація почала вирівнюватися влітку минулого року.

Про це пише видання Newsweek.com.

Сполучені Штати відправили до України понад два мільйони артилерійських снарядів і ракет.

"Досі артилерія була перевагою Росії. І хоча артилерійська дуель нищила обидві сторони, саме Росія наразі зазнає найбільших втрат", ― цитує видання високопосадовця з американської військової розвідки.

Нестача артилерійських гармат, боєприпасів і ракет змусила російських командирів обмежити мобільність сухопутної піхоти статичною обороною траншейних ліній. Тепер на захист окопів російська армія поставила танки Т-62 та Т-54/55 радянської доби, деяким з яких по 75 років. Їх використовують для артилерійської дуелі на коротких відстанях ― до трьох кілометрів. Однак проти сучасних систем, які стріляють на сотні кілометрів, такі танки неефективні. На думку західних розвідників, через це росіяни стали більш вразливими для українських атак на лінії фронту.

"Ще одна проблема росіян ― вік снарядів. Деякі з них зберігаються від часів Корейської війни, тому часто не вибухають. Це, за даними розвідки США, теж непокоїть російських командирів", - зазначають журналісти.

Усе це не означає, що українські військові здобули остаточну перевагу на фронті. Тепер головна проблема ― це величезні мінні поля й укріплена оборона росіян, яку вони вибудовували понад рік.

Однак високопосадовець із військової розвідки в розмові з Newsweek стверджує, що Росія втратила імпульс у своїх бойових діях на сході.

"Українська артилерія знищує російських солдатів в окопах, тоді як українська піхота намагається розчистити мінні поля. Україна буде йти вперед, а Путін намагатиметься знайти нових молодих людей, які готові помирати", ― додав він.

Раніше видання Forbes писало, що попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму – в контрбатарейній боротьбі. Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію. У виданні стверджують, що на кожну знищену артустановку ЗСУ припадають три російські. Від 4 червня ЗСУ знищили 91 артустановку, зазначають журналісти.