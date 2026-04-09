Російська армія / © Associated Press

На Куп’янському напрямку фронту українські військові стримують щоденні атаки окупаційної армії РФ. Втім, на цю ділянку фронту окупанти перекинули елітний підрозділ.

Про це в ефірі заявив офіцер підрозділу «Оріон» бригади «Гвардія наступу» Владислав Золотарьов, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, йдеться про російський підрозділ під назвою «Рубікон». Його головне завдання — зупинити постачання на передову. Дрони атакують транспорт кожні три-п’ять хвилин.

«На нашому напрямку безпосередньо стоїть ворожий підрозділ, який називається „Рубікон“. Це елітний підрозділ БпЛА у нашого ворога», — пояснив Золотарьов.

Водночас, каже військовий, українські позиції залишаються незмінними.

«Ворог намагається пройти, але у нас є кілзона, яка не дозволяє ворогові наступати або займати нові рубежі», — зазначив офіцер.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ зірвали російський наступ. Сили оборони утримують стратегічну ініціативу, а також не дозволяють загарбникам країни-агресорки поновити широкомасштабний наступ.

Водночас дані DeepState станом на 7 квітня 2026 року свідчать, що росіяни просунулися у двох населених пунктах у Покровському районі Донецької області. Це Гришине та Котлине.