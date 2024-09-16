"Крабу" проломили череп: у Росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля (відео)

Олександр Коробов працював на каналі "Россія 1", очолював його бєлгородський пункт, вихваляв воєнних злочинців з армії РФ в ефірі програм Скабєєвої.

У Росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля Олександра Коробова на прізвисько "Краб". Йому проломили череп.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті Бєлгород зламали череп російському пропагандисту Коробову Олександру Олександровичу на прізвисько "Краб" – від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", – йдеться у повідомленні.

Також читайте У Курській області під удар дрона потрапив російський топпропагандист

У військовій розвідці зазначили, що пропагандист працював на каналі "Россія 1", очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу міноборони РФ — телеканалу "Звєзда", та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора.

Родом "Краб" був із міста Комсомольск-на-Амуры Хабаровського краю РФ, де був зареєстрований на вулиці Комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23.

Фактично жив у Бєлгороді на вулиці Губкіна, 45, корпус 1, квартира 23.

Періодично навідувався до Москви за інструкціями.

"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць – наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях", – йдеться у повыдомленны розвідки.

У ГУР наголосили, що пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

"Крабу" проломили череп — на росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля ‼️ "Крабу" проломили череп — на росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля ▪️ За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті бєлгородзламали череп російському пропагандисту коробову алєксандру алєксандровічу на прізвисько "краб" — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер. ▪️ Пропагандист працював на каналі "россія 1", очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу міноборонирф — телеканалу "звєзда", та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора. ▪️ Родом "краб" був із міста комсомольск-на-амурє хабаровского краю рф, де був зареєстрований на вулиці комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23. Фактично жив у бєлгороді на вулиці ґубкіна, 45, корпус 1, квартира 23. ▪️ Періодично навідувався до москви за інструкціями. ▪️ У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. ▪️ Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Понеділок, 16 вересня 2024 р.

ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, 8 серпня російська пропаганда показала пораненого у Курській області відомого "військкора" Євгена Поддубного, якого напередодні поховала.

Читайте також: