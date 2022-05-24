Крадене в Україні зерно окупанти вантажать на судна у Севастополі: супутникові фото

Крадене в Україні зерно окупанти вантажать на судна у Севастополі: супутникові фото

Нові знімки супутників компанії Maxar Technologies показують завантаження у російські судна зерна в окупованому Севастополі.

Судячи з нових супутникових фотографій кримського порту Севастополь, розкрадання українського зерна Росією, яка розв'язала загарбницьку війну проти України, триває.

Про це повідомляє CNN, публікуючи фото від Maxar Technologies, датовані 19 і 21 травня.

На опублікованих знімках видно два вантажні кораблі, які ходять під російським прапором — "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка". Вони пришвартовані в порту Севастополя, де їх вантажать зерном, яке сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт: "Матрос Позинич" пливе Егейським морем в напрямку до Бейрута, а "Матрос Кошка" все ще перебуває в Чорному морі.

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Видання зауважує, що важко сказати напевно, чи судно на фото завантажується вкраденим українським зерном. Але анексований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих на сільськогосподарське виробництво українських регіонів Херсонської та Запорізької областей, частина яких перебуває під російською окупацією.

На початку травня судно "Матрос Позинич" уже здійснило подібну місію, завантаживши зерно та відпливши із Чорного моря в Середземне. Спочатку російський корабель прямував до Єгипту зі своїм вантажем, але після попередження українських офіційних осіб його повернули з Олександрії. Судну також було заборонено в'їзд до Бейрута, врешті-решт йому вдалося пришвартуватися в Сирії, де Росія роками підтримує режим Башара Асада.

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