Крадуть алкоголь та продукти: на захоплених територіях окупанти грабують місцевих

Крадуть алкоголь та продукти: на захоплених територіях окупанти грабують місцевих

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на тимчасово захоплених російськими окупантами територіях Харківської та Луганської областей.

Окупанти, як і раніше, продовжують займатися мародерством та грабують місцевих.

Як йдеться в повідомленні Генштабу, загарбники під час крадіжок особливу увагу приділяються алкоголю та продуктам харчуванню.

"На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють "вилученню" алкогольних напоїв та продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники та захисниці тримають оборону та дають ворогові гідну відсіч. ЗСУ завдають російським військовим значних втрат на напрямках, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ також розповіли про ситуацію на Донецькому та Таврійському напрямках.

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