Крадуть магніти з холодильників: російський окупант побідкався, що українці можуть подорожувати світом

Російські окупанти настільки дикі та обмежені, що почали вже красти магніти з холодильників.
Російський загарбник у телефонній розмові побідкався на те, що українці до війни могли подорожувати світом та залишили у своїх будинках магніти на холодильниках.
Про це розповідає окупант, розмову якого перехопила СБУ.
Окупант розповідає, що він у приватному будинку вкрав магніти з холодильника. Він бідкається на те, що до війни українці мали можливість подорожувати світом та бувати в Італії, Китаї, Франції. Також загарбник розповів, що він поцупив сумку із жіночими кремами та 10 кавоварок, але вони вже згоріли.
"Рашист дуже цим переймається. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе", - повідомили у СБУ.
Росіянин хвалиться, що не сам грабує українців, а так робить вся "друга армія світу".
Нагадаємо, в Україні оголосили підозри десятьом російським армійцям, які мародерили на Київщині. Злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці "елітного підрозділу" Росгвардії, який підпорядкований диктатору Володимиру Путіну. Окупанти країни-агресорки обкрадали помешкання жителів Київщини. Поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам до Росії.
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