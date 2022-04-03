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Крадуть накрадене: СБУ перехопила розмову, як окупант бідкається, що у Білорусі його пограбували свої ж

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Крадуть накрадене: СБУ перехопила розмову, як окупант бідкається, що у Білорусі його пограбували свої ж

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупант називає російських загарбників мародерами.

СБУ перехопила розмову російського окупанта та його дружини. Загарбник бідкається жінці на те, що його в Білорусі обікрали свої ж військові. 

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

Окупант нарікає, що у таборі в Білорусі його речі розікрали. Він зазначає, що в нього вкрали навіть паспорт та військовий квиток. 

Водночас окупант називає російських загарбників мародерами. Він згадує, що у Білорусі вони залишили загарбника, який мав би охороняти речі, але він утік додому. 

Дружина окупанта обіцяє скинути йому гроші на карточку та нарікає, що її теж пограбували у РФ. Вона додає, що краще було, якби військові РФ були вдома. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що російські військові розстрілювали українських мирних жителів, коли покидали Київську область "з гніву та просто тому, що вони хотіли вбити".

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