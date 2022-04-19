Крадуть побутову техніку і вивозять до Росії: у Маріуполі окупанти проникають до вцілілих квартир

Російські окупанти розпочали нову хвилю мародерства у блокадному Маріуполі.
Загарбники країни-терористки Росії проникають до квартир, які вціліли внаслідок атак. З помешкань маріупольців виносять вціліле майно. Головна ціль росіян – побутова техніка. Згодом усе вкрадене вивозять до Росії.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Нічого нового для росіян – крадіжки та підлість”, - написав радник мера Маріуполя.
За його словами, до нової хвилі мародерства призвела ротація російських військових та найманців з ОРДЛО. Представник міськради зазначив: Росія, ймовірно, планує посилити позиції щодо наступу.
До слова, Маріуполь наразі зруйнований на 95%. Місто перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається.
Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти продовжують бомбити "Азовсталь", гатять з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.
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