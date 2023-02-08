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Крадуть техніку, телефони та все цінне: "друга армія" Путіна продовжує "воювати" на Херсонщині

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Крадуть техніку, телефони та все цінне: "друга армія" Путіна продовжує "воювати" на Херсонщині

Фото: Associated Press

Росіяни проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів.

Російські окупанти на захопленій частині Херсонщини продовжують тероризувати місцеве населення, проводячи так звані "фільтраційні заходи".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 лютого.

Зокрема "фільтраційні заходи" проводять у Новотроїцькому Херсонської області окупанти. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу.

Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під "фільтраційні заходи".

В населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, росіяни проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Загарбники викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі.

Раніше повідомлялося, що у полон здалися окупанти, які мародерили та вбивали у Бучі та Ірпені.

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Дата публікації
Перегляди
316
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