Крах для Лукашенка, повстання та бунт: Самусь розповів, що чекає на Білорусь у разі вторгнення в Україну

Крах для Лукашенка, повстання та бунт: Самусь розповів, що чекає на Білорусь у разі вторгнення в Україну

Щойно білоруські війська порушать український кордон, їх буде знищено.

Якщо Білорусь вступить у війну Росії проти України, її батальйони буде одразу знищено.

Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів в ефірі марафону FREEДOM, відповідаючи на питання щодо зустрічі двох диктаторів у Білорусі - її самопроголошеного президента Олександра Лукашенко та очільника Кремля Володимира Путіна.

"Я впевнений, що Лукашенко вже разів 10 пообіцяв Путіну, що ось-ось зараз... вступить у війну з Україною. Але ми знаємо, що Лукашенко – це найхитріша людина. Це дуже брехливий персонаж. Путін явно приїжджає до Білорусі, щоб додушити його остаточно – змусити Лукашенка негайно розпочинати війну", - зазначив Самусь.

За словами експерта, на Донбасі Путін не може похвалитися особливими успіхами.

"Зараз, якщо він "відгребе" на півдні, російській пропаганді вже важко буде це виправдати, бо вони вже встигли анонсувати там і референдуми, і включення до складу Росії", - додав експерт.

Він також сказав про те, що російська риторика змінилася.

"Нині їхня пропаганда говорить про те, що вони не хотіли захоплювати Київ. Зараз Путіну справді потрібне вв'язування Білорусі на півночі у війну для того, щоб Україна змушена була розвернутися з півдня на північ, зі сходу на захід і спробувати протистояти "білоруському навалі". Насправді все буде інакше. Якщо ті сили, які вони зараз зібрали біля кордону – 7 батальйонів технічних груп – перейдуть український кордон, їх відразу знищать. Це буде крах Лукашенку, крах його режиму. Я не виключаю, що одразу розпочнеться повстання, бунт у Білорусі. У ньому можуть взяти участь і ті, хто нині воює в Україні. Лукашенко це розуміє", - зазначив Самусь.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та його посіпака, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, зустрінуться на форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що під час візиту до Білорусі Путін, ймовірно, схилятиме Лукашенка підписати тристоронню угоду, до якої можуть втягнути і президента-втікача Януковича.

Читайте також: