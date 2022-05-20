"Крах Росії чи ядерний удар": західні аналітики оприлюднили п’ять сценаріїв закінчення війни в Україні

Ніхто не знає, як і коли закінчиться війна в Україні, але зрозуміло, що Росія не виграє. На думку західних урядів і приватних аналітиків, Москві не вдалося досягти своєї початкової мети – блискавичного удару по Києву, щоб повалити український уряд. І успіх путінського "Плану Б" - потужного наступу на сході та південні - теж провалився.

"Війна переходить у затяжну фазу", – заявив міністр оборони України Олексій Резніков у вівторок міністрам оборони Європейського Союзу. За його словами, є "багато ознак того, що Росія готується до довготривалої військової операції", зокрема інженерні та фортифікаційні роботи на Херсонщині та Запорізькому.

Проте рано чи пізно війна закінчиться припиненням вогню чи перемир’ям. Враховуючи нові реалії на місцях, The Wall Street Journal оприлюднив п’ять можливих сценаріїв розвитку війни в Україні.

Крах Росії

Високомотивовані, добре озброєні та тактично вправні українські військові користуються слабкими місцями російських військових. Йдеться про слабку логістику та координацію росіян. Окупанти страждають від поганого спорядження та підготовки, а місцями – від низького морального духу. Згідно з західними аналізами, внаслідок десятків тисяч російських втрат, їхній офіцерський корпус був серйозно ослаблений.

Більшість західних аналітиків кажуть, московський "план Б" — зосередити сили на сході та південному сході і розширити свій плацдарм на Донбасі — відбувається значно повільніше, ніж сподівалися росіяни. Наміри Москви оточити українських військових, виглядає взагалі нездійсненним. Тим часом у бій з на боці України вже йдуть далекобійні західні гармати M777 та інша зброя. У Пентагоні вже кажуть, що ситуація змінюється.

Найкраще, що сьогодні можуть сказати деякі аналітики про військову діяльність Москви — це те, що вона не розвалилася. "Можна стверджувати, що росіяни досить добре впоралися зі своєю армією, враховуючи тиск, під яким вони перебувають", – каже Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Проте одразу додає: "Армії можуть бути крихкими".

Західна розвідка підкреслює, що російські війська часто відмовляються йти в наступ. Крім того, часто в бій кидають погано навчених окупантів, який вже розбивали на інших позиціях. А використання допоміжних сил, як-от бойовики з Чечні, ще більше ускладнило координацію сил для Росії.

"Я думаю, що тут сценарій, який, можливо, трохи недооцінюється, – це можливість реального краху Росії", – заявив Еліот Коен з двопартійної дослідницької групи Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. За його словами, " на якомусь фундаментальному рівні Путін уже програв".

"Мені особисто важко уявити, що він тримається при владі протягом дуже тривалого періоду часу", - скзаав Коен.

Український крах

Взяття Маріуполя було довгоочікуваною перемогою Росії, після того як українці, які майже три місяці перебували в облозі металургійного заводу. Міністерство оборони Росії повідомило, що понад 950 українських стали військовополоненими.

Попри це, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філіпс О'Браєн каже, що наразі не видно жодних ознак невдачі з боку України. Крім того, ефективність ЗСУ підвищить західна техніка, яка вже використовується на фронті.

Майкл Кларк, колишній директор лондонського аналітичного центру безпеки, каже, що запит президента Байдена до Конгресу про довгострокову військову допомогу Україні в розмірі 33 мільярдів доларів є сигналом того, що він "зробить усе можливе, аби Україна не пішла під лід".

"Я не думаю, що український крах є ймовірним. У них (українців - ред.) є мотивація та імпульс", - каже Кларк.

Глухий кут

Війни часто переростають у глухий кут, в якому жодна зі сторін не наважується відступити. Західні чиновники попереджають, що війна в Україні може тривати в наступному році або й довше.

Західні експерти кажуть, що українці ймовірніше використовують свою мобільність і тактичну перевагу, щоб вибирати місця для нападу та проникнення в російські рубежі.

Фото: Associated Press

Кілька аналітиків очікують, що Україна активізує свій контрнаступ вже у найближчі кілька тижнів, розпочавши критичну фазу війни. Мовляв, російська армія занадто мала, щоб досягти навіть крихітних цілей в Україні.

Ключовою довгостроковою перспективою для Москви є те, чи зможе вона стягнути по світові ще від 150 000 до 180 000 військових. З огляду на необхідність навчання, новобранці не прибудуть на поле бою до кінця року. Однак якщо наступного року росіяни зможуть задіяти більше мобілізованих сил, тоді війна зайде в глухий кут.

Досягнення України

Після перенаправлення своїх сил на схід і південний схід росіяни, схоже, кинулися вести поетапний наступ, іноді використовуючи війська, які були відкинуті від Києва, замість того, щоб зібрати великомасштабні сили.

Аналітики кажуть, що найімовірніше просування Росії зникнуть вже зовсім скоро.

"В якийсь момент вони перестануть рухатися вперед, і постане питання в тому, чи зможуть українці їх відштовхнути", - каже один з аналітиків.

На цьому етапі західне озброєння є надзвичайно важливим. Раніше повідомлялося, що 74 з 90 артилерійських гармат M777, які США поставили Україні, вже використовуються на передових позиціях навколо Харкова та інших позицій. Велика дальність цих гаубиць дозволяє українцям атакувати російські війська, при цьому не потрапляючи в зону вогню.

Якщо Україна таки просунеться, наступне питання – де вона зупинеться. Мінімальна ціль для України – це лінія розмежування, яка існувала 23 лютого.

Водночас аналітики кажуть, що наступальні операції є складнішими, ніж оборонні. Просування через зони, де росіяни вже давно закріпилися, зокрема на Донбасі і особливо в Криму, було б амбітним для України. При цьому може зрости зовнішній тиск на Зеленського (особливо з боку європейців), щоб він зупинив наступ.

Ядерна зброя

Деякі західні аналітики зараз турбуються про те, чи не загострить Путін цей конфлікт, застосувавши тактичну ядерну або хімічну зброю на полі бою. Експерти не виключають таку ймовірність, проте кажуть, що шансів на це мало.

"Навіть якби на полі бою було використано ядерну зброю, конфлікт автоматично не переросте в обмін міжконтинентальними балістичними ракетами між Росією та Заходом", - пише видання.

Використання такої зброї викликало б широке міжнародне засудження і, ймовірно, спричинило б подальшу ізоляцію російської економіки, зокрема шляхом потенційного введення так званих вторинних санкцій, спрямованих не лише на російські підприємства, але й на будь-яку компанію, що веде бізнес в Росії.

Фото: Getty Images

Основним важелем, який зупиняє Росію від використання такої зброї, за словами аналітиків, є те, що вона не принесе жодних успіхів РФ у бойових діях. Крім того, Україна та Росія розташовані близько одна від одної, тому після застосування ядерної зброї Путін може позбутися і частини власних військових.

Будь-яке використання такої зброї, ймовірно, втягне Захід глибше в конфлікт. За словами аналітиків, ядерна відповідь західних держав буде малоймовірною, але звичайна військова відповідь може бути.

Нинішні "червоні лінії", які заважають західним силам проводити повітряні операції в Україні, швидше за все, "відпадуть" і стане можливим закриття неба над Україною за допомоги НАТО.

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