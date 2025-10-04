ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські військові перекинули додаткові 6 тисяч особового складу на Краматорський напрямок, що може свідчити про зміну акцентів у наступі. Донецька область залишається для ворога суперпріоритетом, але Москва шукає інший шлях для реалізації своїх цілей.

Про це повідомив Іван Ступак в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Перекидання додаткових сил у напрямку Донецької області спостерігається протягом останніх місяців. Хоча особовий склад постійно передислоковують, відомо, що сили прибувають із Сумщини, Херсонщини та Лівобережжя.

«Загалом можна говорити, що Донецька область — пріоритет для Російської Федерації. Донеччина — це суперпріоритет, який вони хочуть реалізувати найближчим часом. Проте це триває вже рік», — наголосив експерт.

Він додав, що хоча на інших напрямках, наприклад, на Дніпропетровщині, окупанти можуть мати просування, ці області не є для них перспективними. Там ворог діє за принципом: є можливість — рухаємося, немає — зупиняємося, щоб відволікати українські сили.

Щодо зміни акценту з Покровського напрямку на Краматорський, ексспівробітник СБУ застосував метафору «води», яка шукає обхідний шлях.

«Це як вода, яка не може пробити якусь дамбу, не може подолати перешкоду і шукає інші місця. Вона шукає слабші ділянки ґрунту, які можна розмивати й далі обходити ту перепону, яка є», — пояснив Ступак.

Експерт припускає, що, можливо, російські військові «втомилися битися» навколо Покровська, де було витрачено багато ресурсів і часу.

Відтак, існує ймовірність, що ворог розглядає Краматорськ як більш перспективний напрямок для нових наступальних дій. Тим паче, що перекидати людей і техніку туди не так вже й далеко.

«Вони можуть розмірковувати так: окей, не Покровськ першим впаде, а Краматорськ», — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, у зв’язку із загостренням на Запорізькому напрямку, російські війська відкрили нову ділянку для штурмів, прагнучи взяти під контроль ключові населені пункти, зокрема Кам’янське та Плавні, аби просунутися до Степногірська.

Ворог активізував застосування авіабомб, дронів-камікадзе та посилив артилерійські обстріли через погіршення погоди. Новий осередок штурмових дій виник поблизу населеного пункту Степове, проте всі спроби наступу були безрезультатними.