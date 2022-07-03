Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині найбільше постраждали від ракетних ударів та обстрілів (фото)

Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині найбільше постраждали від ракетних ударів та обстрілів (фото)

Краматорськ двічі обстріляли зі Смерчів.

Слов’янськ удень 3 липня зазнав масованого обстрілу – загинули шестеро жителів, у тому числі одна дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюють.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Краматорськ двічі обстріляли зі Смерчів: вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину", – додав він.

Знову під вогнем опинився житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.

Активно росіяни обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

Загалом за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські загарбники відкривають "пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ".

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