Краматорськ під обстрілом: нічна атака забрала життя мирних жителів

Увечері 22 листопада російські війська завдали чергового удару по Краматорську на Донеччині. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу загинули троє мирних мешканців, ще троє людей дістали поранення.

Про наслідки атаки по Краматорську повідомили в ДСНС України.

Одному з постраждалих надзвичайники надали домедичну допомогу на місці та транспортували його до медичного закладу.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.

Влада регіону вкотре закликає жителів прифронтових територій не зволікати з евакуацією до безпечніших областей, аби зберегти своє життя та здоров’я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині призупинили газопостачання. Від 3 до 9 листопада 2025 року там зафіксували 62 пошкодження газових мереж, які стали наслідком військових дій.

Пошкодження зареєстровані у прифронтових районах, включно із населеними пунктами Краматорського району.