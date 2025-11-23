ТСН у соціальних мережах

Війна
107
1 хв

Краматорськ під обстрілом: нічна атака забрала життя мирних жителів

Рятувальники працюють на місці, влада закликає до евакуації.

Юлія Абрамова
Краматорськ під обстрілом: нічна атака забрала життя мирних жителів

Краматорськ атакували вночі / © ДСНС

Увечері 22 листопада російські війська завдали чергового удару по Краматорську на Донеччині. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу загинули троє мирних мешканців, ще троє людей дістали поранення.

Про наслідки атаки по Краматорську повідомили в ДСНС України.

Одному з постраждалих надзвичайники надали домедичну допомогу на місці та транспортували його до медичного закладу.

Обстріл Краматорська / © ДСНС

Обстріл Краматорська / © ДСНС

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.

Влада регіону вкотре закликає жителів прифронтових територій не зволікати з евакуацією до безпечніших областей, аби зберегти своє життя та здоров’я.

Обстріл Краматорська / © ДСНС

Обстріл Краматорська / © ДСНС

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині призупинили газопостачання. Від 3 до 9 листопада 2025 року там зафіксували 62 пошкодження газових мереж, які стали наслідком військових дій.

Пошкодження зареєстровані у прифронтових районах, включно із населеними пунктами Краматорського району.

